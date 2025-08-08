Hitliste: Golden aus Netflix-Animationsfilm ist Nummer eins

Animierte Popstars animieren zum Hören: Ein Song aus dem Streaming-Sommerhit «KPop Demon Hunters» schafft es nun auch in den realen deutschen Single-Charts auf den ersten Platz.
Baden-Baden - Der Popsong "Golden" der fiktiven Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben) aus dem Netflix-Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat den ersten Platz der offiziellen deutschen Charts erreicht. ""KPop Demon Hunters" ist das popkulturelle Phänomen der Stunde", teilte GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit. "Es führt kein Weg an den drei dämonenjagenden Sängerinnen vorbei."