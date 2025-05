Baden-Baden - Mit einer neu aufgelegten Version eines legendären Musikfilms hat die britische Rockband Pink Floyd die Spitze der deutschen Albumcharts gestürmt. "Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII" ist eine Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 1972 und ihr mittlerweile achtes Nummer-eins-Album, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Gegründet wurde Pink Floyd 1965 in London, der Musikfilm "Pink Floyd: Live at Pompeii" wurde 1971 ohne Publikum im antiken Amphitheater von Pompeji gedreht. Mit Alben wie "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" und "The Wall" schrieb die Band Musikgeschichte.

Lesen Sie auch

Giovanni Zarrella auf Platz drei der Albumcharts

Die nachfolgenden Ränge der Albumcharts: Rapper Pashanim verbessert sich mit "Grünewürfelflow" von Platz 52 auf zwei. Auf Platz drei landet Giovanni Zarrella mit seinem neuen Album "Universo". Audio88 erreicht mit "Böse Wörter" Rang vier. Die Vorwochensieger der schwedischen Heavy-Metal-Band Ghost ("Skeletá") rutschen auf den elften Platz.

In den Single-Charts ist nun Rapper Pashanim ganz vorne. Zusammen mit Ceren steht er mit dem Song "Shabab(e)s im VIP" auf Platz eins. Der Song erzählt von einer Clubnacht, in der die beiden Berliner Rapper mit ihren Freunden im V.I.P.-Bereich sind und Cannabis rauchen. Es folgt der aus Aachen stammende Rapper Jazeek mit "Akon" auf Platz zwei.