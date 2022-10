9 Das historische Volksfest hat in den vergangenen Tagen rund 400.000 Menschen besucht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Montag sind das Historische Volksfest auf dem Schlossplatz und das Landwirtschaftliche Hauptfest (LWH) auf dem Wasen zu Ende gegangen. Trotz widrigen Wetters zogen Beschicker auf dem Schlossplatz eine positive Bilanz. „Es war eine tolle Woche“, sagte Ralph Hohmann aus Recklinghausen, der mit seinen Sesselreisen dort vertreten war.

Nachdem es in den vergangenen Tagen teilweise durchgehend geregnet hatte, zeigte sich am Montag doch noch einmal die Sonne – mit dem Ergebnis, dass am letzten Tag des historischen Volksfestes zahlreiche Besucher auf den Schlossplatz kamen. Insgesamt haben die Veranstalter rund 400.000 Besucher gezählt, wie die Veranstaltungsgesellschaft In.Stuttgart am Montag mitteilte.

Trotz nicht einfacher Rahmenbedingungen – Energiekrise, Inflation, Corona, Krieg in der Ukraine – seien 150 000 Besucher auf das LWH gekommen, stellte Andreas Kroll, der Geschäftsführer der städtischen Veranstaltungsgesellschaft, fest. „Damit können und dürfen wir mehr als zufrieden sein.“