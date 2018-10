Historisches Volksfest in Stuttgart Retro-Rummel weckt Kindheitserinnerungen

Von red 01. Oktober 2018 - 12:27 Uhr

Wem es auf dem Cannstatter Wasen zu modern zugeht, der kann noch bis Mittwoch auf dem Historischen Volksfest am Schlossplatz Kindheitserinnerungen wach werden lassen.





19 Bilder ansehen

Stuttgart - Zwei Weltkriege hat das Kinder-Hängekarussel überlebt. Jetzt springen die aus russischem Edelholz geschnitzten Pferdchen auf dem Stuttgarter Schlossplatz im Kreis. Und nebenan im Floh-Zirkus wird Menschenblut gefüttert. Nicht nur die Fahrgeschäfte und Schaubuden stammen aus altertümlichen Jahrmarkt-Zeiten – auch die Gaukler, Künstler, Tiere und Musiker befördern Kindheitserinnerungen.

Sehen Sie im Video, was es alles auf dem Historischen Volksfest zu erleben gibt.

Anlass ist der 200. Geburtstag des Cannstatter Volksfests. Seit Freitag wird zum zweiten Mal dieses Jahr wieder auf dem Cannstatter Wasen gefestet. Doch wem es dort zu modern ist, kann auf dem Schlossplatz noch bis Mittwoch den Charme eines alten Rummelplatzes erleben.

Das Historische Volksfest ist noch bis 3. Oktober 2018, täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Das Landwirtschaftliche Hauptfest endet am 7. Oktober. Das Cannstatter Volksfest endet am 14. Oktober. Es ist von Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 24 Uhr, samstags und am Dienstag, 2. Oktober, von 11 bis 24 Uhr und sonntags sowie feiertags von 11 bis 23 Uhr.