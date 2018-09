Historisches Volksfest in Stuttgart Auf dem Schlossplatz entsteht ein Rummel

19. September 2018

Das Historische Volksfest wird kommende Woche auf dem Stuttgarter Schlossplatz eröffnet. Der Aufbau läuft seit Freitag auf Hochtouren. Wir waren dort und haben uns umgeschaut. Hier gibt es die Bilder.





Stuttgart - Seit vergangenen Freitag wird auf dem Schlossplatz mächtig geschwitzt. Zahlreiche Menschen helfen hier beim Aufbau des Historischen Volksfestes, das von Mittwoch, 26. September, bis zum 3. Oktober mittem im Herzen Stuttgarts gefeiert wird. Erstmals in seiner 200 Jahre alten Geschichte wird das Volksfest einen Abstecher in die Innenstadt machen. Anlass ist das Jubiläum des Volksfestes, das 1818 von König Wilhelm I. gegründet worden ist. Traditionell findet der Wasen, zu dem jedes Jahr zahlreiche Menschen aus der ganzen Welt pilgern, in Bad Cannstatt statt.

Musik und Speisen wie vor 200 Jahren

Auf dem Historische Volksfest auf dem Schlossplatz wird den Besuchern einiges geboten. Seiltanzkunst wird zu sehen sein, genauso wie eine Gauklertruppe, ein Kasperletheater, Quacksalber oder eine klassische Illusionsschaubude inklusive Darbietungen wie die „Schwebende Jungfrau“. Zudem können sich die Besucher auf alte Fahrgeschäfte wie anno dazumal freuen. Im Festzelt gibt es Musik und Speisen wie früher.

