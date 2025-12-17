Gastronom Michael Schmücker wollte bei der Silvesterfeier und beim Historischen Volksfest Menschen bewirten. Beides hat die Stadt gestrichen. Was bedeutet das für ihn?
Einen Vertrag hat er. Einen gültigen. Noch für acht Jahre. Doch Papier ist geduldig; das hilft Gastronom Michael Schmücker (60) nicht. Denn das Historische Volksfest wird gestrichen, Stuttgart muss sparen, die benötigte eine Million Euro wollen die Stadträte nicht aufbringen. Kein Volksfest auf dem Schlossplatz, kein Festzelt, keine Einnahmen.