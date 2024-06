Historisches Tief in Deutschland: Zahl der Scheidungen sinkt auf Tiefstwert

Historisches Tief in Deutschland

1 Die Zahl der Scheidungen in Deutschland waren 2023 auf einem historischen Tief. (Archivbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Scheidungen auf historischem Tief: 2023 sank die Zahl der Scheidungen in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 1990. Experten sehen das auch als Hinweis auf verbesserte Beziehungen.











Link kopiert



Die Zahl der Scheidungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. So wurden 2023 rund 129 000 Ehen durch richterlichen Beschluss getrennt, das sind 6,1 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Wert erreichte 2023 den niedrigsten Stand seit der Deutschen Vereinigung im Jahr 1990 und zugleich den zweitniedrigsten Stand seit 1950.