Tommy Lee rechnet mit Kollegen ab Platten-Promo während Feuer-Drama "interessiert keinen"

In einem Instagram-Post kritisiert Hardrocker Tommy Lee so manchen Kollegen scharf. Während in und um Los Angeles verheerende Waldbrände wüten, hätten diese nichts Besseres zu tun, als ihre Musik zu promoten. Lee fordert seine Kollegen stattdessen zur sofortigen Unterstützung der Feuer-Opfer auf.