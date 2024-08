London - Die Londoner Feuerwehr hat einen Brand im historischen Somerset House eingedämmt. Gegen Samstagmittag war dort ein Feuer ausgebrochen - rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Crews arbeiteten daran, die letzten Brandherde zu löschen, sagte eine Sprecherin am Abend.

Das Somerset House, das in der Innenstadt an der Themse liegt, wird heute als Kunst- und Veranstaltungszentrum genutzt. Auch Dreharbeiten fanden dort schon statt, etwa für "The Duchess" und "James Bond". Der Brand hatte sich an einer Stelle des Dachs ausgebreitet.

Schwieriger Einsatz für Feuerwehrleute

Sowohl das Alter als auch die Bauweise des Gebäudes seien eine Herausforderung gewesen, sagte Assistant Commissioner Keeley Foster. Die Einsatzkräfte hätten unter anderem eine 64 Meter hohe Drehleiter einsetzen müssen. Schon vor Eintreffen der Feuerwehr hätten einige Mitarbeiter und Besucher das Gebäude verlassen.

Wertvolle Kunstsammlung bleibt verschont

Das Gebäude soll vorerst geschlossen bleiben. Die Courtauld Gallery allerdings, die mit ihrer wertvollen Kunstsammlung ebenfalls in dem Komplex liegt, soll öffnen, wie der Direktor des Somerset House Trust, Jonathan Reekie, sagte. Zur Kunstsammlung gehören zum Beispiel Gemälde von Édouard Manet und Vincent van Gogh.

"Es ist zu früh, um sich zum Zustand des Gebäudes zu äußern, aber ich bin dank der Bemühungen der Rettungskräfte zuversichtlich, dass der Schaden nur einen kleinen Teil des Gebäudes betrifft", sagte Reekie. Seinen Angaben zufolge brach das Feuer im Westflügel aus, in dem vor allem Büros und Versorgungseinrichtungen liegen.

Die Geschichte des Somerset House reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Das Areal liegt in der Nähe von Covent Garden, zwischen dem Parlamentsviertel mit der bekannten Glocke Big Ben und der St. Paul's Cathedral weiter östlich in der Stadt.

Zentrale Gebäudeteile stammen aus dem 18. Jahrhundert. Der Innenhof wird regelmäßig für Veranstaltungen genutzt, im Winter zum Beispiel zum Eislaufen. Am Samstag war eine Breakdance-Veranstaltung geplant, die dann abgesagt wurde.

Fernsehbilder zeigten Rauchsäule

Gegen Mittag waren erste Alarmrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Der Rettungsdienst rief Menschen zwischenzeitlich auf, die Gegend wegen der starken Rauchentwicklung möglichst zu meiden. Geschäfte sollten Fenster und Türen schließen. Feuerwehrleute sollen weiterhin vor Ort bleiben. Die Brandursache ist noch unklar.