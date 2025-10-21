Historisches Ereignis im Vatikan: Überschattet Andrews Skandal König Charles Treffen mit dem Papst?

Während Prinz Andrew weiter im Zentrum eines Skandals steht, steht für König Charles eine historische Reise in den Vatikan an. Wird das Treffen mit Papst Leo XIV. von den Schlagzeilen um seinen Bruder überschattet?
Als erster britischer Monarch seit der Reformation will König Charles III. (76) gemeinsam mit dem Papst an einem öffentlichen Gottesdienst teilnehmen. Das britische Königshaus hatte die bevorstehende Reise in den Vatikan von Charles und Königin Camilla (78) am vergangenen Freitag bestätigt. Der Staatsbesuch bei Leo XIV. (70) findet am 22. und 23. Oktober statt. Am Freitag wurde auch bekannt, dass Prinz Andrew (65) seinen Herzogtitel niederlegt.