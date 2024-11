Historisches aus Oberstenfeld: Nachhaltige Schafhaltung schon seit 1797

1 Das Oberstenfelder Schafhaus mit Wohnhaus, großer Scheune und Ställen, wie es etwa um 1900 aussah Foto: Hanns-Otto Oechsle

In Oberstenfeld wurde bereits vor 200 Jahren nachhaltig gewirtschaftet – dank Schafhaltung in der Gemeinde und dem Schafhaus, das 1797 erbaut wurde.











Link kopiert



Garten, Backhaus, große Scheune – das Gebäude an der Eichhäldenstraße Nummer 7 in Oberstenfeld ist ein stattliches. „Und einst als Schafhaus bedeutend für das Dorf“, sagt Hanns-Otto Oechsle. Dem Autor und Maler fiel das Anwesen durch seinen Blumenschmuck auf. Dank Kurt Erb, 33 Jahre lang war er Gärtner im Blühenden Barock, nun schaffte er ein blühendes Schafhaus. Das war von der Gemeinde 1797 errichtet worden, um Wanderschäfern in schneereichen Wintern Heim, den Tieren Weide und Stall, dem Heu Scheune zu geben.