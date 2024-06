1 Auf du und du mit dem Dichter: Königin Elisabeth II. vor Johann Heinrich Danneckers Schillerbüste bei ihrem Marbach-Besuch. Foto: dpa

„ Where are the horses?“ Es ist eine Legende, dass Queen Elizabeth II. nach den Pferden gefragt haben soll, als sie am 24. Mai 1965 Marbach am Neckar besuchte. Dennoch wird diese Anekdote immer wieder gerne erzählt. Freilich wusste die Pferdenärrin, dass sie nicht das berühmte Gestüt gleichen Namens auf der Schwäbischen Alb besuchte, sondern die Geburtsstadt des Dichters Friedrich Schillers. Recherchen zeigen, dass das Zitat wahrscheinlich von der Berliner „B.Z.“ vom 25. Mai 1965 der Queen in den Mund gelegt wurde.