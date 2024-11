Historisches aus Beilstein: Schmuckstück mit spätgotischem Chor

1 Der älteste Teil der St.-Anna-Kirche ist der spätgotische Chor mit Netzrippengewölbe im Inneren. Foto: Andreas Keller

Nördlich der Altstadt Beilsteins erhebt sie sich: die St.-Anna-Kirche. Die Pfarrkirche der Kirchgemeinde Beilstein-Billensbach hat eine spannende Geschichte.











Sie gehört zu den Kleinoden des spätgotischen Kirchenbaus: die St.-Anna-Kirche, Pfarrkirche der Evangelischen Kirchengemeinde Beilstein-Billensbach. Sie soll noch vor der Reformation aus einem Vorgängerbau hervorgegangen sein: die Nikolauskapelle im Friedhof, damals noch außerhalb der Stadtmauern, wurde im Jahr 1362, genannt. So ist in den „Erkenntnissen aus der Geschichte der St. Anna–Kirche“ von Hartmut Fries zu erfahren. Da alle alten Dokumente über die Geschichte der Stadt Beilstein und der St.-Anna-Kirche vernichtet wurden, als die Franzosen 1693 einfielen, ist die Datenlage aus der Zeit davor unsicher, wie auch auf kirchen-online.com betont wird. Auf dieser Homepage dokumentiert der Fotograf Andreas Keller seit 2011 Kirchen, Kapellen, Kreuzwege und Rosenkranzbilder in Baden-Württemberg, am Bodensee und in der Schweiz.