Historisches Ambiente: Thomas Ohrner hat sich ganz romantisch verlobt

Nach drei Jahren Beziehung hat Thomas Ohrner seiner Partnerin Anne Arnholdt einen Antrag gemacht. Die Verlobung hätte kaum romantischer sein können: Ein geschmückter Barocksaal und ein Dinner erwartete Arnholdt.
Schauspieler und Moderator Thomas Ohrner (60) hat sich mit seiner Partnerin Anne Arnholdt (51) verlobt - vor einer besonders romantischen Kulisse. In einem Barocksaal in den Bergen und begleitet von Lady Gagas und Bruno Mars' "Die With a Smile" hielt er um ihre Hand an. Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" schwärmt Arnholdt über den Antrag: "Noch nie hat jemand so etwas Schönes für mich gemacht."