Historischer Verein jubiliert: 75 Jahre Ballonsportgruppe Stuttgart – Heißluftballons erobern den Schlossplatz

Ein Himmel voller Heißluftballons über Stuttgart: Die Ballonsportgruppe feiert ihr 75-jähriges Jubiläum. Erleben Sie das Spektakel und erfahren Sie mehr über die Tradition.
Aus den Brennern schießt spitzes Feuer. Hitzeschlieren steigen über den Körben in die Höhe und lassen das Äußere des Neuen Schlosses verschwimmen. Jedes Mal, wenn Propan in die Maschine eingespritzt wird, ist ein lauter Knall zu hören. Das Ganze wirkt wie eine Feuerspucker-Show, aber beeindruckender. Damit sind die Brenner getestet. Jetzt wird der Ballon ausgebreitet und aufgeblasen, dann können sie abheben.