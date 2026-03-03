Historischer Verein Bottwartal: Aufatmen beim Geschichtsverein im Bottwartal – Verjüngung im Vorstand

Wer übernimmt Verantwortung? Der Historische Verein Bottwartal (Kreis Ludwigsburg) schöpft bei der Suche nach einem Ersten Vorsitzenden neue Hoffnung.
Der Historische Verein Bottwartal hat ein neues Vorstandsteam – und eröffnet sich damit eine Zukunftsperspektive. Das ist das Ergebnis der jüngsten Mitgliederversammlung. Aus ihr ging eine Troika hervor, welche die Geschicke des 47 Jahre alten Vereins gemeinsam mit den bisherigen Vorstandsmitgliedern lenken soll. Vakant bleibt allerdings nach wie vor die Position des Ersten Vorsitzenden.