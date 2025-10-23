Historischer Staatsbesuch: König Charles III. und Königin Camilla bei Papst Leo XIV. eingetroffen

König Charles III. und Königin Camilla sind im Vatikan eingetroffen. Der britische Monarch wird dort während des Staatsbesuches bei Leo XIV. gemeinsam mit dem Papst beten. Der Empfang verlief mit allen zeremoniellen Ehren.
König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) sind am Donnerstag im Vatikan eingetroffen, um Papst Leo XIV. (70) zu treffen. Ihre Limousine fuhr durch den berühmten Petersplatz zum zeremoniellen Eingang des Apostolischen Palastes im San Damaso-Hof, wie zahlreiche Bilder beweisen. Dort wurden sie vom Regenten der Präfektur des Päpstlichen Hauses, Leonardo Sapienza (72), empfangen. Traditionell wartete der Papst in seinen Gemächern auf seine Gäste und empfing die britischen Royals nicht direkt bei der Ankunft.