Der „Rote Flitzer“ aus dem Kreis Ludwigsburg fährt Gäste in der Adventszeit zu Weihnachtsmärkten. Was macht den historischen Schienenbus so besonders? Wir wollten es herausfinden.
Zugchef Edgar Seitz balanciert zwei dampfende Pappbecher mit Glühwein durch den ruckelnden Zug. Durch die beschlagenen Fensterscheiben scheint die Vormittagssonne, in den Fenstern schwingen Weihnachtskugeln und Girlanden aus künstlichem Tannengrün. Der Rote Flitzer fährt an diesem Tag von Bietigheim über Ulm nach Biberach. Schon kurz nach dem Start hat der Zug Verspätung, was zumindest den Gästen völlig egal ist. Wer in den alten Schienenbus einsteigt, sucht Entschleunigung, Nostalgie – und ein Erlebnis, das sich von der täglichen Fahrt im Regional-Express oder in der S-Bahn deutlich unterscheidet.