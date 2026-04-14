Acht Nominierungen, ein historischer Rekord in Reichweite: Taylor Swift dominiert die Nominierungen für die 52nd American Music Awards. Moderiert wird die Gala am 25. Mai in Las Vegas von Queen Latifah.
Am Dienstag ist die vollständige Nominierungsliste für die 52nd American Music Awards veröffentlicht worden - und an der Spitze steht eine altbekannte Größe: Taylor Swift (36) geht mit acht Nominierungen ins Rennen: "Artist of the Year", "Album of the Year" und "Song of the Year" für "The Life of a Showgirl" bzw. "The Fate of Ophelia", "Best Female Pop Artist", "Best Pop Album", "Best Pop Song", "Tour of the Year" sowie "Song of the Summer".