Historischer Moment: Mette-Marit und Haakon besuchen Marius im Gefängnis

Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon haben Marius Borg Høiby im Osloer Gefängnis besucht. Es ist das erste Mal, dass zwei Mitglieder der norwegischen Königsfamilie aus privaten Gründen ein Gefängnis aufsuchten.
Am Donnerstagabend fuhr ein dunkler BMW durch das Tor des Osloer Gefängnisses. Auf der Rückbank: Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon (52). Ihr Ziel war ein Besuch bei Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29), der sich seit vergangenem Wochenende in Untersuchungshaft befindet. Fotos der norwegischen Zeitschrift "Se og Hør" dokumentieren die Ankunft um 19:29 Uhr. Eine Stunde später verließ der Wagen das Gefängnisgelände wieder.