Historischer Markt: Großbottwar reist kurz ins Mittelalter

12 Fantasiegestalten haben die Besucher auf dem Marktplatz begrüßt. Foto: Werner Kuhnle

Historischer Markt in Großbottwar: Ein buntes Völkchen tummelt sich in der historischen Innenstadt. Viele Männer, Frauen und Kinder in bunten mittelalterlichen Kleidern bevölkern den malerischen Marktplatz. Man hat den Eindruck, unter Zeitreisenden zu sein.











Wer durch das Tor neben dem Rosenplatz tritt, kann sofort einen Eindruck davon bekommen, wie es in Großbottwar ausgesehen hat zu der Zeit, als die Fachwerkhäuser in der historischen Altstadt und das prächtige Rathaus am Marktplatz Neubauten waren. Von Kopf bis Fuß schwarz gekleidete Fantasiegestalten begrüßen die Besucher in heutiger Kleidung auf der rechten Seite hinter dem Torbogen. Auf der anderen Seite verlangen historisch Gewandete von den Eintretenden den Wegezoll. Der ist bei denjenigen, die direkt aus einem Auto auf einem der Parkplätze oder aus dem Linienbus an der nahen Haltestelle gekommen sind, höher als bei den historisch Gewandeten mit langen Leinenkleidern in Primärfarben oder dunklen Kniehosen und weiten Hemden aus den gleichen Materialien. Die sehen aus, als seien sie schon weit durch Zeit und Raum gereist.