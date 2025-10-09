Taylor Swift hat mit ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl" einen historischen Meilenstein erreicht. Bereits nach fünf Tagen durchbrach sie die magische Marke von 3,5 Millionen verkauften Einheiten und überholte damit Adeles fast zehn Jahre alten Rekord. Doch damit nicht genug.
Taylor Swift (35) hat es geschafft: Ihr Album "The Life of a Showgirl" hält nun offiziell den Rekord für die größten Verkaufszahlen in der ersten Woche, die jemals für ein Album verzeichnet wurden. Wie das US-Branchenmagazin "Billboard" berichtet, überschritt das Werk bereits in den ersten fünf Tagen die Marke von 3,5 Millionen äquivalenten Albumeinheiten. Diese Zahl setzt sich aus physischen Verkäufen, digitalen Downloads und Streaming-Zahlen zusammen.