Zum ersten Mal seit 27 Jahren empfängt Großbritannien ein deutsches Staatsoberhaupt: König Charles und Königin Camilla begrüßen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zu einem dreitägigen Besuch mit Staatsbankett und Kutschfahrt nach Windsor.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (63) werden am Mittwoch in Großbritannien erwartet - es ist der erste deutsche Staatsbesuch auf der Insel seit 27 Jahren. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) empfangen das Präsidentenpaar mit dem vollen royalen Programm: Militärparaden, eine Kutschfahrt nach Windsor und ein glamouröses Staatsbankett in der prachtvollen St George's Hall, wie die "BBC" berichtet.

Anders als beim jüngsten US-Staatsbesuch von Präsident Donald Trump (79), der per Helikopter an- und abreiste, wird Steinmeier die traditionelle Kutschroute nehmen. Trump hatte damals aus Sicherheitsgründen auf die Fahrt verzichtet - was allerdings auch potenzielle Proteste unmöglich machte.

Versöhnungsgeste in Coventry

Der dreitägige Besuch steht im Zeichen der deutsch-britischen Aussöhnung. Steinmeier wird die Ruinen der Kathedrale von Coventry besuchen, die im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Bomben zerstört wurde. Diese symbolträchtige Geste spiegelt den Besuch von König Charles in Deutschland 2023 wider, als der Monarch in Hamburg einen Kranz für die zivilen Opfer alliierter Bombardierungen niederlegte. In Windsor wird der Bundespräsident zudem Blumen am Grab der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) in der St George's Chapel niederlegen.

Politisch steht ein Treffen mit Premierminister Keir Starmer (63) in der Downing Street auf dem Programm. Gemeinsam mit britischen und deutschen Wirtschaftsführern wollen sie die ökonomische Bande zwischen beiden Ländern stärken. Der Besuch baut auf dem "Kensington Treaty" auf, der im Sommer unterzeichnet wurde und eine engere Zusammenarbeit bei der Verteidigung sowie Pläne für erleichterten Reiseverkehr vorsieht - inklusive einer direkten Zugverbindung nach Berlin.

Von Prinz Albert bis David Bowie

Das kulturelle Programm unterstreicht die historisch gewachsenen Verbindungen beider Nationen. Gezeigt wird unter anderem ein Schlitten, den Prinz Albert - der deutsche Ehemann von Königin Victoria - 1845 entwarf. Elke Büdenbender besucht die Judith Kerr Primary School im Südosten Londons, benannt nach der in Berlin geborenen Kinderbuchautorin.

Die Universität Oxford wird Steinmeier die Ehrendoktorwürde verleihen, verbunden mit einem Einblick in die medizinische Forschung der renommierten Hochschule. Im Queen Elizabeth Olympic Park trifft der Bundespräsident zudem deutsche Fußballprofis, die in der Premier League spielen.

Ein besonderer Höhepunkt: der Besuch des David Bowie Centre im neuen V&A East Storehouse. Die Sammlung zeigt Bühnenkostüme und Instrumente des 2016 verstorbenen Popstars, der in den 1970er Jahren in Berlin lebte und dort legendäre Alben wie "Heroes" aufnahm.