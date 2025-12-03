Zum ersten Mal seit 27 Jahren empfängt Großbritannien ein deutsches Staatsoberhaupt: König Charles und Königin Camilla begrüßen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zu einem dreitägigen Besuch mit Staatsbankett und Kutschfahrt nach Windsor.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (63) werden am Mittwoch in Großbritannien erwartet - es ist der erste deutsche Staatsbesuch auf der Insel seit 27 Jahren. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) empfangen das Präsidentenpaar mit dem vollen royalen Programm: Militärparaden, eine Kutschfahrt nach Windsor und ein glamouröses Staatsbankett in der prachtvollen St George's Hall, wie die "BBC" berichtet.