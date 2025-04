Historische Zeremonie im Vatikan: Europas Königshäuser vereint an Papst Franziskus Grab

1 Prinz William, das spanische Königspaar, das monegassische Fürstenpaar und das schwedische Königspaar (v.o.l.n.u.r.) gehören unter anderem zu den royalen Gästen der Trauerfeier für Papst Franziskus. Foto: [M] ddp/IPA/marco iacobucci/ipa-agency.net/getty/Filippo Monteforte/AFP/imago/Independent Photo Agency Int./abaca press/Lafargue Raphael

Bei der Beerdigung von Papst Franziskus versammelten sich zahlreiche Vertreter europäischer Königshäuser in Rom. Vom britischen Thronfolger Prinz William bis zu den Monarchen aus Spanien, Belgien, Schweden und Norwegen - sie zeigen sich in tiefer Trauer vereint.











Eine beeindruckende Delegation europäischer Königshäuser ist am Samstag in Rom zusammengekommen, um dem verstorbenen Papst Franziskus (1936-2025) die letzte Ehre zu erweisen. Der Petersplatz verwandelte sich in ein Meer aus schwarzer Trauerkleidung, als die royalen Würdenträger aus verschiedenen Ländern eintrafen, um an der Trauerfeier teilzunehmen.