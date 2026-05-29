4 Das Oldtimertreffen findet zum sechsten Mal statt. Foto: privat

Auf der schwäbischen Alb treffen sich rund um Fronleichnam Laster-Fans. Was rund um die Nebelhöhle geboten wird.











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Lastwagen begegnen einem quasi täglich auf deutschen Straßen. Exemplare, wie sie ab Fronleichnam auf der Schwäbischen Alb zu bestaunen sind, aber eher nicht. Bis Sonntag, 7. Juni, gibt es an der Nebelhöhle bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) jede Menge Raritäten zu bestaunen. Zum internationalen LKW-Oldimtertreffen haben sich mehr als 180 Besitzer historischer Nutzfahrzeuge angemeldet. Die Veranstaltung findet bereits zum sechsten Mal statt.