Auch am 17. Mai 2004 dominierte der Fußball die StN-Schlagzeilen. Die WM in Südafrika und das VfB-Saisonfinale sorgten ebenso für Gesprächsstoff wie die Forderung nach Tempo 100 auf der B29 im Remstal. Andere Ärgernisse erinnern ebenfalls an heute.