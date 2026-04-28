Nach dem Empfang im Weißen Haus geht der umstrittene US-Staatsbesuch von König Charles III. und Königin Camilla in den zweiten Tag. Auf dem Programm stehen am Dienstag eine historische Rede vor dem Kongress und ein abendliches Staatsbankett.

Am Montag sind König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) zu ihrem viertägigen Staatsbesuch in den USA gelandet - einer Reise, die wegen der zuletzt angespannten Beziehungen zwischen London und Washington besonders genau beobachtet wird. Heute geht das straffe Programm weiter. Es wird der protokollarisch wichtigste Tag: Charles wird am Dienstag eine historische Rede vor dem US-Kongress halten.

Erst der zweite Monarch vor dem Kongress Charles ist erst der zweite britische Monarch überhaupt, der vor beiden Kammern des Kongresses spricht. Vor ihm hatte zuletzt seine Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) diese Ehre - sie hielt ihre Rede 1991 im Kapitol. Inhaltlich dürfte der König den nahenden 250. Geburtstag der USA in den Mittelpunkt rücken und die enge Partnerschaft beider Länder aus den vergangenen Jahrzehnten betonen.

Offen ist, ob der König auch auf die jüngsten Spannungen Bezug nimmt. Diese hatten sich vor allem am Iran-Krieg entzündet, in dem Donald Trump (79) der britischen Regierung unter Premier Keir Starmer (63) mangelnde Unterstützung vorwarf. Auch Trumps mehrfach geäußerter Wunsch, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen, belastet das Verhältnis - Charles ist auch Staatsoberhaupt Kanadas.

Oval Office, Militärzeremonie und Staatsbankett

Den Auftakt des Tages macht aber zunächst ein erneuter Termin im Weißen Haus. Dort trennen sich die Wege des Königspaars: Charles wird im Oval Office mit Donald Trump über politische Themen sprechen - allerdings ohne Kameras, um unangenehme Momente zu vermeiden, wie der "Guardian" schreibt. Währenddessen hat Königin Camilla einen separaten Termin mit First Lady Melania Trump (55). Nach der Kongressrede folgt eine Militärzeremonie, an die sich eine Rede Trumps im Garten des Weißen Hauses anschließen soll. Den Abschluss bildet am Abend ein Staatsbankett zu Ehren des Königspaares.

Lockerer Auftakt mit Tee und Gartenparty

Deutlich entspannter war der Beginn des Staatsbesuchs am Vortag verlaufen. Donald und Melania Trump empfingen das Königspaar bei schönstem Wetter auf dem South Portico des Weißen Hauses. Vor den Kameras zeigten sich die vier sichtlich gut gelaunt und posierten gemeinsam für Fotos: die Männer in dunkelblauen Anzügen mit Krawatte, Melania Trump in einem beigefarbenen Zweiteiler aus knielangem Rock und zweireihigem Blazer, Camilla in einem weißen Kleid mit Blumenstickereien.

Im Anschluss an einen privaten Tee führte die First Lady die Gäste durch ihr Bienenprojekt im Garten des Weißen Hauses, wie die Royals auch auf Instagram teilten. Am Abend ging es weiter zur britischen Botschaft, wo eine große Gartenparty mit Gästen aus Politik, Sport und Medien stattfand - darunter der britische Olympiasieger Tom Daley (31), Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller, Finanzminister Scott Bessent sowie die Demokratin Nancy Pelosi.

Als nächstes nach New York und Virginia

Nach Washington reist das Königspaar am Mittwoch nach New York City weiter, wo unter anderem ein Besuch der 9/11-Gedenkstätte am One World Trade Center geplant ist. Während Charles ein Gemeindezentrum besucht, übergibt Camilla der New York Public Library eine neu angefertigte "Ruh"-Figur für deren Sammlung der originalen Pu-der-Bär-Stofftiere. Letzte Station ist am Donnerstag Virginia, wo die Royals lokale Gemeinden treffen und an einer "Block Party" zum 250. Geburtstag der USA teilnehmen.