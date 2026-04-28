Nach dem Empfang im Weißen Haus geht der umstrittene US-Staatsbesuch von König Charles III. und Königin Camilla in den zweiten Tag. Auf dem Programm stehen am Dienstag eine historische Rede vor dem Kongress und ein abendliches Staatsbankett.
Am Montag sind König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) zu ihrem viertägigen Staatsbesuch in den USA gelandet - einer Reise, die wegen der zuletzt angespannten Beziehungen zwischen London und Washington besonders genau beobachtet wird. Heute geht das straffe Programm weiter. Es wird der protokollarisch wichtigste Tag: Charles wird am Dienstag eine historische Rede vor dem US-Kongress halten.