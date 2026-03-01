Historische Premiere: Prinzessin Kate spricht erstmals Walisisch

Prinzessin Kate hat zum St. David's Day für eine royale Premiere gesorgt: In einer Videobotschaft sprach die Ehefrau von Prinz William erstmals auf Walisisch - und begeisterte damit die Menschen in Wales. Zuvor hatte das Paar bei einem Besuch in Powys für emotionale Momente gesorgt.
Prinzessin Kate (44) hat am St. David's Day, dem walisischen Nationalfeiertag, eine besondere Überraschung parat gehabt. In einer gemeinsamen Videobotschaft mit Prinz William (43) sprach die Prinzessin von Wales zum allerersten Mal öffentlich auf Walisisch. Das Paar teilte den Clip über seine Social-Media-Kanäle, etwa auf Instagram.