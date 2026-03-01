Historische Premiere: Prinzessin Kate spricht erstmals Walisisch

Prinzessin Kate hat zum St. David's Day für eine royale Premiere gesorgt: In einer Videobotschaft sprach die Ehefrau von Prinz William erstmals auf Walisisch - und begeisterte damit die Menschen in Wales. Zuvor hatte das Paar bei einem Besuch in Powys für emotionale Momente gesorgt.

Prinzessin Kate (44) hat am St. David's Day, dem walisischen Nationalfeiertag, eine besondere Überraschung parat gehabt. In einer gemeinsamen Videobotschaft mit Prinz William (43) sprach die Prinzessin von Wales zum allerersten Mal öffentlich auf Walisisch. Das Paar teilte den Clip über seine Social-Media-Kanäle, etwa auf Instagram.

Während William bereits im vergangenen Jahr seine Grüße zum St. David's Day allein auf Walisisch überbracht hatte, war es für Kate eine absolute Premiere. In dem Video, das laut des "Mirror" Anfang der Woche auf Schloss Windsor aufgezeichnet wurde, richtete William zunächst seine Grüße an das walisische Volk. Kate, die ein kariertes rotes Kleid trug und eine Narzisse - die Nationalblume von Wales - angesteckt hatte, schloss sich an: "Wales liegt uns sehr am Herzen, und wir freuen uns auf jeden Besuch." William ergänzte: "Es ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Geschichte und wunderbaren Menschen." Kate beendete die Botschaft mit den Worten: "Wir wünschen euch einen Tag voller Feierlichkeiten mit Familie und Freunden."

Spontan-Stopp im Regen

Die Videobotschaft war nicht die einzige Geste des royalen Paares in Richtung Wales. Bereits am Donnerstag hatten William und Kate die Region Powys besucht - und dabei spontan ihren offiziellen Zeitplan über den Haufen geworfen. In der kleinen Stadt Llanidloes wurden sie von Hunderten Menschen erwartet, die trotz Regenwetters das royale Paar begrüßen wollten. Viele schwenkten dabei walisische Flaggen und hielten Narzissen in den Händen.

Als Kate und William dann nach einigen Aktivitäten eigentlich wieder in ihrem Wagen saßen, um zur nächsten Station ins nahe Newtown zu fahren, geschah etwas Unerwartetes: Das Paar ließ anhalten und stieg noch einmal aus, um die jubelnden Schaulustigen am Straßenrand persönlich zu begrüßen. Sie spielten Schere-Stein-Papier mit Schulkindern und posierten für Selfies mit Teenagern.

Warum Royals keine Autogramme geben dürfen

Doch einen Wunsch konnte Kate beim besten Willen nicht erfüllen. Wie ein Video zeigt, über das die "Daily Mail" berichtet, bat ein Fan die Prinzessin um ein Autogramm. Kates antwortete daraufhin freundlich: "Ich kann es nicht unterschreiben, es tut mir so leid". Stattdessen bot sie dem Mann einen Handschlag und eine Umarmung an, bevor sie sich den weiteren Wartenden widmete.

Der Grund für Kates Ablehnung ist ein striktes Protokoll der königlichen Familie. Royals dürfen grundsätzlich keine Autogramme verteilen - die Gefahr von Fälschungen ist schlicht zu groß. Zudem können echte royale Unterschriften im Internet hohe Summen erzielen, weshalb die Familie vermeiden will, dass gefälschte Exemplare in Umlauf geraten.

Die einzige bekannte Ausnahme machte ausgerechnet König Charles (77): Er griff bei einem Besuch der Opfer schwerer Überschwemmungen in Cornwall 2010 zu seinem royalen Parker-Stift und kritzelte "Charles 2010" auf einen Zettel.