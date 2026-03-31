Der Eurovision Song Contest wagt den Sprung auf einen neuen Kontinent. Am 14. November 2026 steigt in Bangkok das erste asiatische Finale. Zehn Länder haben ihre Teilnahme bereits bestätigt, weitere sollen folgen. Fans reagieren gespalten.
Der Eurovision Song Contest weitet sein Konzept auf den asiatischen Kontinent aus und feiert noch 2026 eine historische Premiere. Wie die European Broadcasting Union (EBU) am Dienstag bekannt gab, wird Bangkok die erste Gastgeberstadt für das musikalische Großereignis sein. Das Finale ist für den 14. November angesetzt.