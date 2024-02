Historische Mühle im Rems-Murr-Kreis: Neuer Besitzer für die Welzheimer Klingenmühle gesucht

5 Gedeon und Irena Pacan haben die Klingenmühle im Jahr 2020 gekauft, nun zieht es das Ehepaar weiter. Foto: Gottfrie/d Stoppel

Seit dreieinhalb Jahren leben Irena und Gedeon Pacan in der Klingenmühle bei Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ihren Traum. Doch nun trennen sie sich schweren Herzens von der Immobilie: „Es ist an der Zeit, dass neue Menschen kommen.“











Es war Liebe auf den ersten Blick. Eigentlich wollte Gedeon Pacan gar keine Mühle kaufen. Eigentlich wollten er und seine Frau von einer Doppelhaushälfte in Bopfingen in ein kleineres Häuschen ziehen. Doch dann stieß seine Frau im Internet auf die Klingenmühle an der Wieslauf: „Ich hatte im Internet zum Spaß ,Mühle‘ eingegeben, weil mein Onkel in Montenegro mal in einer gewohnt hatte, und da stand dann, dass die Klingenmühle in Welzheim verkauft wird“, erinnert sich Irena Pacan. Das war 2020. Und als ihr Mann den steilen Stichweg ins Tal hinunterging und das historische Anwesen im Wieslauftal zum ersten Mal erblickte, mitten in der Natur, am rauschenden Wasserfall – war es um ihn geschehen: „Ich hatte Tränen in den Augen und dachte mir, ich würde alles dafür tun, um hier zu leben“, erinnert sich Gedeon Pacan.