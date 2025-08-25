Historische Mitte: Wie Echterdingen sein Ortszentrum neu erfindet

Im Jahr 2018 wurde die Historische Mitte Echterdingen vom Gemeinderat als Sanierungsgebiet festgesetzt. Das Gebiet soll weiter baulich aufgewertet werden.
Die Historische Mitte von Echterdingen steht seit 2018 im Fokus einer städtebaulichen Erneuerung. Es sei schon viel erreicht worden, berichteten die Leiterin des Amts für Stadtgrün, Umwelt und Verkehrsinfrastruktur, Andrea Egner, und der Projektleiter Historische Mitte beim Tiefbauamt, Stefan Bommer, kürzlich bei einem kleinen Spaziergang. Einige Leuchtturmprojekte des „HiMi“ abgekürzten Sanierungsgebiets stehen aber erst in den kommenden Jahren noch bevor.