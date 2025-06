Historische Entscheidung: Jonathan Anderson wird Chef-Designer bei Dior

Was für eine Sensation in der Modewelt: Jonathan Anderson (40) schreibt Geschichte bei Dior. Der nordirische Designer wird als erster Kreativdirektor seit Firmengründer Christian Dior selbst die komplette kreative Kontrolle über das französische Luxuslabel übernehmen. Sowohl die Damen- als auch die Herrenkollektion und die Haute Couture fallen künftig in seinen Verantwortungsbereich.

"Es ist eine große Ehre, dem Haus Dior als Kreativdirektor sowohl der Damen- als auch der Herrenkollektion beizutreten", erklärte Anderson in einem Instagram-Post am Montag. "Ich war schon immer von der reichen Geschichte dieses Hauses, seiner Tiefe und seinem Einfühlungsvermögen inspiriert."

Lesen Sie auch

Ein Quantensprung für die Modebranche

Delphine Arnault, Vorstandsvorsitzende von Dior, schwärmt geradezu von ihrer Neuverpflichtung: Sie bezeichnete Anderson als "den talentiertesten Designer seiner Generation". Brancheninsider vergleichen ihn schon länger mit Karl Lagerfeld. Bernard Arnault, Chef des Luxuskonzerns LVMH und Diors Muttergesellschaft, lobte Anderson als "eines der größten kreativen Talente seiner Generation".

Von Magherafelt nach Paris

Der 40-jährige Jonathan Anderson aus dem nordirischen Magherafelt in der Grafschaft Londonderry hat eine beeindruckende Laufbahn hinter sich. Nach seinem Studium am London College of Fashion startete er in der Marketingabteilung von Prada, bevor er 2008 seine eigene Marke JW Anderson gründete. 2013 wurde er Kreativdirektor bei Loewe, der spanischen Lederwarenmarke.

Anderson ist der Sohn des ehemaligen irischen Rugby-Kapitäns Willie Anderson und hat sich längst einen Namen als Innovator gemacht. Sein bunter Patchwork-Strickpullover, den Harry Styles trug, ging während der Corona-Pandemie viral und wurde sogar in die Modesammlung des Victoria and Albert Museums aufgenommen.

Spektakuläre Erfolge als Visitenkarte

Seine Kreationen sprechen für sich: 2023 entwarf Anderson das Outfit, mit dem Rihanna während der Super-Bowl-Halbzeitshow ihre Schwangerschaft verkündete. Ein Jahr später schuf er Ariana Grandes atemberaubende Met-Gala-Robe. Anderson gewann bereits zweimal in Folge den "Designer of the Year"-Award bei den Fashion Awards.

Anderson übernimmt die Damenmodekollektion von Maria Grazia Chiuri, die nach fast einem Jahrzehnt bei Dior vergangene Woche ihren Abschied ankündigte. Im Januar hatte bereits der britische Designer Kim Jones seinen Posten als Kreativdirektor für Diors Herrenmoden aufgegeben.

Anderson wird seine erste Kollektion, "Dior Men Summer 2026", bereits am 27. Juni während der Pariser Fashion Week präsentieren. Seine Damenmodekollektion soll noch in diesem Jahr folgen. "Ich freue mich darauf, mit den legendären Ateliers zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel dieser unglaublichen Geschichte zu schreiben", verspricht der neue Dior-Kreativchef.