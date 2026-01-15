Seit 1986 gibt es die Verbindung zwischen Fellbach und dem ungarischen Pécs. Dies war eine der ersten Partnerschaften trotz des „Eisernen Vorhangs“ zwischen Ost und West.
Es waren Zeiten, als es mit dem „Warschauer Pakt“ noch einen richtigen „Ostblock“ gab, sowie auf der Gegenseite noch einen einheitlichen und nicht durch die Führungsmacht gespaltenen Westen. Damals wurde wider alle äußeren Umstände eine Städtepartnerschaft auf den Weg gebracht, die Geschichte schrieb. Im Oktober 1986 unterzeichneten die Oberbürgermeister der ungarischen Stadt Pécs und der Stadt Fellbach die Urkunde einer Städtepartnerschaft.