Historische Begegnung im Palast: König Charles trifft indigene Anführer der First Nations

König Charles III. hat diese Woche eine Gruppe indigener Anführer aus der kanadischen Region Saskatchewan im Buckingham Palast empfangen - ein historisches Treffen. Hintergrund ist ein nicht weniger historischer Pakt.
Ein historischer Moment für die diplomatischen Beziehungen zwischen indigenen Völkern und der britischen Krone: König Charles III. (77) hat diese Woche eine Delegation von indigenen Anführern aus Kanada im Buckingham Palast empfangen. Die Vertreterinnen und Vertreter der sogenannten "Treaty 6"-Nations aus Saskatchewan werteten das Treffen als historische Premiere - es war die erste exklusive Audienz, die ein britischer Monarch der Führung dieses Vertragsgebiets gewährte.