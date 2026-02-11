In einer besonderen Depot-Schau zeigt Galerist Thomas Niecke in der Galerie Keim Bilder, die nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich spannend sind. Ein paar Einblicke.
Die Bilder und Stiche in der aktuellen Magazin-Schau der Galerie Keim stammen überwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Sie eröffnen auf besondere Weise den Blick auf Bauwerke und die sich entwickelnde Stadtlandschaft Stuttgarts. Nicht nur einzelne Drucktechniken vom 16. bis 20. Jahrhundert – vom Holzschnitt über den Kupferstich, die Lithografie, den Stahlstich bis hin zur Xylographie (Holzstich) und Autotopie (Selbstschrift) – lassen sich nachvollziehen und finden, sondern auch eindrückliche historische Momentaufnahmen.