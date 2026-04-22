Für die kommende Netflix-Serie "Kennedy" steht der 25-jährige Joshuah Melnick derzeit als junger John F. Kennedy vor der Kamera. Neue Aufnahmen zeigen den Schauspieler bei Dreharbeiten im englischen Liverpool - inklusive einer Kussszene mit einer bislang nicht näher benannten Co-Darstellerin.

Die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten Netflix-Serie "Kennedy" laufen auf Hochtouren. Am Dienstag wurde Hauptdarsteller Joshuah Melnick (25) bei Aufnahmen im englischen Liverpool fotografiert. Melnick spielt in der Serie einen jungen John F. Kennedy, der später als 35. Präsident der USA in die Geschichte eingehen sollte.

Die neuen Set-Fotos zeigen den Schauspieler in einer Szene mit der platinblonden Darstellerin Isabelle Harriet, wie das US-Promiportal "Just Jared" berichtet. Welche Rolle sie in der Serie übernimmt, ist bislang nicht offiziell bekannt. Auf ihrer Profilseite bei der Filmdatenbank IMDb wird sie lediglich als "Blonde Candidate" geführt. Auf den Bildern hilft Melnicks Figur seiner Filmpartnerin in ein Taxi, bevor sie sich küssen.

Historiker lieferte die Vorlage zur Serie

Inhaltlich basiert die Serie auf dem Buch "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956" (2020) des Pulitzer-Preisträgers und Historikers Fredrik Logevall.

Showrunner und Executive Producer Sam Shaw, bekannt durch Serien wie "Masters of Sex" und "Manhattan", ist für das Projekt verantwortlich. Netflix selbst beschreibt das Projekt auf seiner Plattform "Tudum" als einen Blick auf die "intimen Leben, Lieben, Rivalitäten und Tragödien", die eine der bekanntesten Dynastien der modernen Geschichte prägten.

Der Aufstieg einer Dynastie

Die erste Staffel ist in den 1930er Jahren angesiedelt und rückt das Familienoberhaupt Joe Kennedy Sr. - gespielt von Michael Fassbender (48) - sowie dessen Frau Rose (Laura Donnelly, 42) und ihre neun Kinder in den Mittelpunkt. Erste Bilder von Fassbender in seiner Rolle als Joe Sr. waren bereits Anfang dieser Woche aufgetaucht.

In den ersten Episoden geht es um den rebellischen zweitgeborenen Sohn Jack, der sich aus dem Schatten seines älteren, vermeintlich vorbildlichen Bruders zu befreien versucht. Genau diesen jungen Jack verkörpert Joshuah Melnick.

Wann die Serie auf der Streamingplattform anlaufen soll, hat Netflix bislang noch nicht bekannt gegeben.