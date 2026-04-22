Für die kommende Netflix-Serie "Kennedy" steht der 25-jährige Joshuah Melnick derzeit als junger John F. Kennedy vor der Kamera. Neue Aufnahmen zeigen den Schauspieler bei Dreharbeiten im englischen Liverpool - inklusive einer Kussszene mit einer bislang nicht näher benannten Co-Darstellerin.
Die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten Netflix-Serie "Kennedy" laufen auf Hochtouren. Am Dienstag wurde Hauptdarsteller Joshuah Melnick (25) bei Aufnahmen im englischen Liverpool fotografiert. Melnick spielt in der Serie einen jungen John F. Kennedy, der später als 35. Präsident der USA in die Geschichte eingehen sollte.