24 Vergangene Zeiten: Lionel Messi jubelt für den FC Barcelona, und die VfB-Spieler Stefano Celozzi, Matthieu Delpierre und Zdravko Kuzmanovic sind bedient. Foto: dpa/Alberto Estevez

Zehn Jahre ist es her, dass der VfB Stuttgart in der Champions League gespielt hat. Und damals musste sich Pep Guardiola als Trainer des FC Barcelona sogar etwas Besonderes einfallen lassen – mit Lionel Messi.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Von Pep Guardiola weiß man, dass er stundenlang in seinem Trainerkabuff sitzen kann. Ein schmuckloser Büroraum soll das damals in der Sportstadt des FC Barcelona gewesen sein – mit Blick auf die Pyrenäen, einem Schreibtisch in der Ecke, Büchern darauf sowie einem Computer. Dort sezierte der Fußballguru bereits zu Beginn seiner Trainerkarriere die Gegner. Er schaute unzählige Videos, skizzierte ständig Taktiken und suchte nach Offensivräumen, in die seine Mannschaften stoßen konnten.