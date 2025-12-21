Hirtenhorn-Fertigung: Das Handy der Alpen und der Alb

Lange Zeit war das Hirtenhorn vergessen. Eine Initiative aus dem Zollernalbkreis baut es nach alten Vorbildern nach.
Joshua und Samuel sind eifrig bei der Arbeit. Die beiden Brüder mit der Irokesenfrisur bearbeiten mit einem Schnitzeisen einen Holzstamm, der der Länge nach halbiert ist. Nach und nach höhlen sie die dünne Stammhälfte aus Wacholder aus. Mit jeder Holzflocke, die sie mit dem scharfen Werkzeug lösen, erhöht sich ihre Freude, die beiden Schuljungen sind kaum noch zu bremsen. Das geht so lange, bis Joshua mit dem scharfen Eisen versehentlich in den eigenen Finger fährt. Sein Vater eilt hinzu und findet schnell ein Pflaster.