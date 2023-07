Kritik an Organisation – so äußert sich der Veranstalter

Lange Wartezeiten und kaum Zugang zu dem eigentlichen Bereich vor der Bühne? Einige Gäste des HipHop Open ärgern sich über die Organisation des Festivals in Stuttgart. Der Veranstalter reagiert nun.









Zwei Bühnen, große Acts und dröhnende Bässe – auf dem Hip-Hop Open feierten am Wochenende Tausende Menschen. Doch die Organisation, das zumindest bemängeln einige Besucher im Netz, hätte besser laufen können. Die Kritik: Wer vor den ersten oder zweiten Wellenbrecher, also vor die Absperrung an der Bühne wollte, der musste lange Wartezeiten in Kauf nehmen.