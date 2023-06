1 Max Herre und Joy Denalane treten vor einer besonderen Kulisse auf. Foto: dpa/Britta Pedersen

Das Hip-Hop-Paar Max Herre und Joy Denalane kommt für ein exklusives Konzert an der Grabkapelle nach Stuttgart zurück.









Hip-Hop-Fans in Stuttgart dürfte diese Nachricht besonders freuen: Vor der Kulisse der Grabkapelle in Rotenberg werden Max Herre und Joy Denalane am Sonntag, 30. Juli, mit einer exklusiven Soundsystem-Show im Rahmen des Hip-Hop-Open Festivals auftreten. Damit kehrt Max Herre in die Mutterstadt zurück, gemeinsam mit seiner Ehefrau Joy Denalane, die er 1999 auf der Suche nach einer Sängerin für den Hit „Mit Dir“ kennenlernte. Der Rest ist Geschichte.