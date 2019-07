1 Sasa Kalajdzic ist schwer am Knie verletzt. Foto: Pressefoto Baumann

Im Testspiel gegen den SC Freiburg hat sich der Mittelstürmer Sasa Kalajdzic schwer am Knie verletzt. Der 22-jährige Österreicher wird mindestens ein halbes Jahr ausfallen.

Stuttgart - Mittelstürmer Sasa Kalajdzic vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart hat eine schwere Knieverletzung erlitten und wird mindestens ein halbes Jahr lang ausfallen. Dem jungen Österreicher, der gerade erst von Admira Wacker Mödling zum VfB gekommen war, rissen im Test gegen den SC Freiburg das Kreuzband, das Innenband und der Außenmeniskus. Kalajdzic soll zeitnah operiert werden.

Hier geht es zum VfB-Transferticker

„Das ist eine extrem bittere Nachricht für Sasa und natürlich auch für uns“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat: „Sasa hat sich in der kurzen Zeit seit seinem Wechsel zum VfB sehr schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden und sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Testspielen sehr gute Leistungen gezeigt. Die Verletzung ist ein Schock für uns alle, den wir erst mal verdauen müssen. Sasa wird von uns alle Unterstützung bekommen, um diese schwierige Phase in seiner noch jungen Karriere zu meistern.“