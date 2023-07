1 Die Ermittler ermitteln wieder. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Nach Hinweisen infolge der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst" rollen Ermittler einen Mordfall auf. Wer war die Frau, die 1997 misshandelt und bei lebendigem Leib verbrannt wurde?









Ermittler haben einen 26 Jahre alten, grausamen Mord an einer jungen Frau aufgerollt. Ihre Leiche war im nordrhein-westfälischen Altena-Bergfeld entdeckt worden. Nach einer Präsentation des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwochabend seien mehrere Hinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher in Hagen am Donnerstag auf Anfrage. Diese würden nun ausgewertet.