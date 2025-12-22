Hinweis auf 007-Job?: Idris Elba posiert als James Bond

Idris Elba gilt schon seit Jahren als Wunschkandidat vieler Fans für die Nachfolge von Daniel Craig als nächster Darsteller von James Bond. Hat der Schauspieler sich nun als neuer 007 geoutet? Jedenfalls posierte er in einer Reihe alter Bond-Mimen.
Nach Daniel Craigs (57) letztem Auftritt als James Bond in "Keine Zeit zu sterben" (2021) galt er als Favorit für die Nachfolge: Idris Elba (53). Mittlerweile ist er in der Reihe der Kandidaten deutlich nach hinten gerückt. Unter anderem, weil der nächste 007 deutlich jünger werden soll.