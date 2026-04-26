Vorfall in Washington: Schütze bei Abendveranstaltung mit Trump festgenommen

Erstmals ist US-Präsident Trump beim traditionsreichen White House Correspondents' Dinner dabei. Doch kurz nach Beginn der Veranstaltung gibt es einen Sicherheitsvorfall. Der Präsident wird evakuiert.

Washington - Nach der eiligen Evakuierung von US-Präsident Donald Trump bei einer Abendveranstaltung in Washington ist ein Schütze festgenommen worden. Das teilte Trump nach dem Vorfall beim White House Correspondents' Dinner auf seiner Plattform Truth Social mit, auch der Secret Service bestätigte die Festnahme. Bei der Veranstaltung waren auch Vizepräsident JD Vance und etliche andere Kabinettsmitglieder anwesend.

Wie Trump mitteilte, wurden keine Regierungsmitglieder verletzt. Er werde in Kürze eine Pressekonferenz im Weißen Haus halten.

Laut einem Reporter von CNN gab ein Schütze mehrere Schüsse ab, ehe er von Sicherheitskräften überwältigt wurde. Auf einem Foto war zu sehen, wie bewaffnete Einsatzkräfte eine am Boden liegende Person umringen. Offizielle Angaben dazu, ob jemand verletzt wurde, gab es zunächst nicht. Der Secret Service habe fantastisch reagiert, schrieb Trump auf Truth Social. Nach Angaben des Secret Service ereignete sich der Vorfall vor der Sicherheitsschleuse zur Veranstaltung in einem Hotel in der Hauptstadt.

Die Veranstaltung war nach dem Zwischenfall unterbrochen worden. Mehrere schwer bewaffnete Sicherheitsbeamte stürmten den Raum, Gäste versteckten sich unter den Tischen. Der Präsident, First Lady Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden binnen Sekunden von der Bühne evakuiert.

Die Veranstalter hatten zunächst angekündigt, das Programm fortsetzen zu wollen. Wenig später hieß es jedoch, es werde beendet.