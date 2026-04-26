Vorfall in Washington: Schütze bei Abendveranstaltung mit Trump festgenommen

Erstmals ist US-Präsident Trump beim traditionsreichen White House Correspondents' Dinner dabei. Doch kurz nach Beginn der Veranstaltung gibt es einen Sicherheitsvorfall. Der Präsident wird evakuiert.
Washington - Nach der eiligen Evakuierung von US-Präsident Donald Trump bei einer Abendveranstaltung in Washington ist ein Schütze festgenommen worden. Das teilte Trump nach dem Vorfall beim White House Correspondents' Dinner auf seiner Plattform Truth Social mit, auch der Secret Service bestätigte die Festnahme. Bei der Veranstaltung waren auch Vizepräsident JD Vance und etliche andere Kabinettsmitglieder anwesend.