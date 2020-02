Weltweit sind drastische Abwehrmaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus in Kraft getreten. 13 Fälle sind nun in Deutschland bestätigt. Wissen-Redakteur Klaus Zintz klärt im Video über die Hintergründe des Virus auf.

Stuttgart - Die Zahl der Menschen in China, die sich mit dem neuartigen Coronavirus 2109-nCoV infiziert haben, steigt rasch an – und immer mehr Patienten sterben an der neuartigen Lungenerkrankung. Aber was sind Viren überhaupt – und was ist so besonders an Corona 2019-nCoV?

Wie ist die Lage in China?

Wie ernst die chinesische Regierung die Lage einschätzt, zeigen die drastischen Reisebeschränkungen, die sie in den vergangenen Tagen verhängt hat. Wuhan und andere Großstädte wurden abgeriegelt, die Neujahrsferien zwangsweise verlängert. Shanghai verhängte für Unternehmen einen Zwangsurlaub bis zum 9. Februar, in Wuhan wird in aller Eile ein neues Krankenhaus gebaut. Die Kosten gehen in die Milliarden Euro.

Die Hintergründe zum Virus

Unser Wissenschaftsredakteur Klaus Zintz, der die Entwicklung auf diesem Gebiet seit Anfang Januar verfolgt, gibt im Video Antworten auf wichtige Fragen.