Hintergründe noch unklar: Polizei durchsucht mehrere Gebäude im Zollernalbkreis

Ein Großaufgebot der Polizei hat im Zollernalbkreis mehrere Gebäude durchsucht. Die Durchsuchungen „einer Handvoll Objekte“ unter anderem in Albstadt hätten im Rahmen von Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen sogenannter Allgemeinkriminalität stattgefunden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. „Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.“