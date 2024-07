Hintergründe der LKA-Razzia gegen Schüsse-Cliquen: Dreister Drogenschmuggel ins Stammheimer Gefängnis

Die Razzia am Montag gegen die Szene der Schüsse-Cliquen im Großraum Stuttgart hatte einen besonderen Hintergrund. Es ging um spezielle Drogenlieferungen in die Justizvollzugsanstalt.

Nach der Berichterstattung unserer Zeitung über eine Drogenrazzia in der Szene der schusswütigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart haben Landeskriminalamt (LKA) und Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch nähere Details zu den Hintergründen verraten. Demnach geht es nach Informationen unserer Zeitung um Drogenschmuggel in die Justizvollzugsanstalt Stammheim – und das auf besondere Weise. Demnach wurde Papier, das mit synthetischem Cannabinoid getränkt war, ins Gefängnis geschmuggelt – daher auch der Name des Ermittlungsverfahrens „Paper“.

Am Montagmorgen bekamen acht 22- bis 31-jährige Männer und zwei Frauen im Alter von 20 und 23 Jahren Besuch von der Polizei. Sie stehen im Verdacht, bandenmäßig mit Rauschgift in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Um das mit Betäubungsmittel versetzte Papier in die Vollzugsanstalt schmuggeln zu können, sollen die Täter dieses als Verteidigerpost gefälscht in die Haftanstalt verschickt worden sein. „Die Ermittlungen zu der Begehungsweise dauern noch an“, sagt LKA-Sprecher Jürgen Glodek.

15 Objekte in der Region Stuttgart durchsucht

Bei den Durchsuchungen von 15 Objekten in Zuffenhausen, Stammheim und Bad Cannstatt sowie in Göppingen, Eislingen, Rechberghausen (Kreis Göppingen) sowie Kirchheim unter Teck(Kreis Esslingen) durch Spezialeinsatzkommando und Kriminalpolizei unter anderem das mutmaßlich verwendete Papier, Betäubungsmittel, Messer und ein Schlagstock sowie Mobiltelefone sichergestellt. Das LKA bestätigte am Mittwoch auch die Information unserer Zeitung, wonach in einer Wohnung eine scharfe Schusswaffe und Munition gefunden.

Gegen sieben Personen waren bereits vor der Großrazzia Haftbefehle erwirkt worden. Sechs Haftbefehle wurden am Montag durch das Amtsgericht Stuttgart in Vollzug gesetzt. Eine der Verdächtigen befindet sich bereits in anderer Sache in Untersuchungshaft. Die Aktivitäten der Schüsse-Cliquen in der Region beschäftigen die Polizei bereits seit zwei Jahren.