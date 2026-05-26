Hinter verschlossener Tür: Sex, Vertrauen und Gemeinschaft – Was Menschen in Swingerclubs suchen

Das SunMoon in Sachsenheim ist einer der letzten Swingerclubs im Kreis Ludwigsburg. Ein Abend in einer Welt, die ruhiger und alltäglicher wirkt als viele vermuten.

Es könnte ein typischer Freitagabend in einem Club sein, wie er tausendfach in der Region stattfindet. Doch etwas ist anders. Statt Partykleidern gibt es Dessous und Netzstrümpfe, statt Blümchenmuster Lack und Leder. Das SunMoon in Sachsenheim ist der letzte Swingerclub im Kreis Ludwigsburg. Wer hier her kommt lässt an der Eingangstür meist die Hüllen fallen.

Inhaber Markus begrüßt seine Gäste wie alte Freunde. Sie umarmen sich, geben sich Küsschen, lachen gemeinsam. Die Atmosphäre ist gelöst. Einige Besucher kommen mit Sporttaschen, ziehen sich im dafür vorgesehenen Raum um und lassen ihr ziviles Leben im Spint zurück.

Mehr als nur sexuelle Abenteuer

Es sind jedoch nicht nur sexuelle Abenteuer, die Menschen ins SunMoon führen. Viele der Gäste sprechen an diesem Abend vor allem über Vertrauen, Offenheit und Gemeinschaft. Über Beziehungen, die sich verändert haben. Und darüber, wie ein Ort wie dieser helfen kann, aus Routinen auszubrechen.

Tina, 54, und Thomas, 62, kommen seit fast 16 Jahren regelmäßig hierher. „Mein Mann wollte hierher, ich erst nicht“, erzählt Tina. „Es hat mir dann aber doch sehr gut gefallen.“ Anfangs sei es die Neugier gewesen, sagt Thomas. „Das Neue in der Sexualität hat uns gereizt. Mal jemand anderen dazu holen.“ Inzwischen gehe es längst nicht mehr nur um Sex. „Wir haben hier Freundschaften geschlossen. Wir haben sogar eine Wandergruppe.“ Es gibt auch Abende, an denen sie ohne Sex wieder nach Hause gehen. Und das sei auch gut.

„Das Neue in der Sexualität hat uns gereizt. Mal jemand anderen dazu holen.“ Thomas, Stammgast im SunMoon

Für viele Paare sei der Club eine Möglichkeit, die eigene Beziehung neu zu beleben, sagt Betreiber Markus. Es sei die beste Abwechslung, wenn eine langjährige Beziehung eintönig wird. „Gutes Essen und Sex, was will man mehr?“, sagt er lachend. „Man kommt her und geht rundum befriedigt nach Hause.“ Viele Gäste kommen als Paar. Aber es gibt auch einige Solo-Männer. „Ein Paar und ein Mann ist die häufigste Spielart“, berichtet Markus. „Das würde man gar nicht glauben.“ Doch es gehe nicht zwangsläufig um Partnertausch oder sexuelle Grenzüberschreitungen. Manche kämen einfach wegen der Atmosphäre, wegen der Gespräche oder um gemeinsam etwas zu erleben.

Einige Räume im SunMoon sind nur für Paare geöffnet. Foto: Nicole Töppke

Auch Alex und Caro beschreiben ihre Besuche als gemeinsamen Prozess. Seit vier Jahren bewegen sie sich in der Szene. „Das ist für uns ein Kick über die normale Bettkante hinaus“, sagt der 51-Jährige. Die Regeln in ihrer Beziehung hätten sich mit der Zeit verändert. „Anfangs haben wir gesagt: kein Küssen, keine getrennten Räume und kein Sex“, erzählt die 47-jährige Caro. „Das Küssverbot ist schnell gefallen.“ Heute gelte vor allem eines: „Uns gibt es nicht getrennt.“ Für beide sei klar, dass es einen Unterschied zwischen Sex und Liebe gebe.

Vertrauen im Swingerclub: „Ein Nein ist ein Nein“

Immer wieder fällt an diesem Abend das Wort Vertrauen. „Der eine muss akzeptieren, was der andere will“, sagt Tina. Feste Regeln brauche es oft gar nicht. „Jeder ist alt genug, um zu sagen, was er will und was nicht“, meint Thomas. Ein Nein sei ein Nein. Ob es aber nicht doch mal zu Situationen kommt, in denen ein Gast über die Stränge schlägt? „In all den Jahren musste ich nur ein mal so tun, als würde ich die Polizei rufen“, sagt Inhaber Markus.

Markus beschreibt die Szene als „tolerant wie Sau“. Viele Gäste kennen sich seit Jahren. „Alle duzen sich, zum Teil gibt es freundschaftliche Verhältnisse.“ Das SunMoon verstehe sich dabei bewusst anders als die sexpositiven Partys, die inzwischen etwa in Stuttgart boomen. Dort gehe es häufig um jüngere Menschen, um laute Musik und ums „Sehen und Gesehenwerden“, sagt Markus. Im SunMoon dagegen sei die Atmosphäre ruhiger. „Hier wollen die Gäste noch miteinander reden.“ Die meisten Besucher seien über 50 Jahre alt. „Wir sind ein Swingerclub nach altem Schrot und Korn.“ Eher Bar oder Nachtclub als Eventparty.

„Wir sind ein Swingerclub nach altem Schrot und Korn.“ Markus, Inhaber des Swingerclubs SunMoon

Frauen fühlen sich im SunMoon sicher

Dass besonders Frauen sich in dieser Umgebung wohlfühlen, beobachtet Markus immer wieder. „Als Frau hat man irgendwann die Frage: zu dir oder zu mir. Beides kann Risiken beinhalten“, sagt er. „Da ist es schlau, zu uns zu fahren.“ Viele Frauen kämen deshalb bewusst hierher, sagt auch Caro. „Hier können sie entspannt feiern. Und wenn sie Lust haben, haben sie Sex.“

Trotzdem bleibt das Thema für viele ein Doppelleben. Tina und Thomas trennen strikt zwischen Club- und Alltagsleben. „Besonders im Berufsleben wäre das Thema schwierig“, sagt Thomas. „Obwohl wir ja nichts tun, was verboten ist.“ Vor allem Frauen würden noch immer schnell mit dem Rotlichtmilieu in Verbindung gebracht.

Durch kleine Löcher kann man von außen anderen beim Sex zuschauen. Foto: Nicole Töppke

Familiäre Atmosphäre

Der Club selbst liegt unscheinbar mitten im Industriegebiet von Sachsenheim. Seit 25 Jahren gibt es ihn bereits, seit neun Jahren wird er von Markus betrieben. „Ich hätte es schade gefunden, wenn der Club schließt“, sagt er. Von außen deutet wenig darauf hin, was sich hinter der Tür verbirgt. Innen dominieren rote und schwarze Farben. Es gibt eine kleine Tanzfläche, eine Bar und einen Raucherbereich. Hinter mehreren Türen liegen unterschiedlich große Räume: manche offen für mehrere Paare, andere klein und privat. Einige Zimmer haben Gucklöcher, durch die andere zusehen können. Dazu kommen Sauna und Duschen. Etwa 60 Menschen sind an diesem Abend da. Viele sitzen zunächst zusammen, essen vom Buffet, trinken etwas und reden. Fast wirkt es zeitweise eher wie ein Treffen alter Bekannter als wie das Bild, das viele von einem Swingerclub haben.

Pascal ist an diesem Abend zum ersten Mal im SunMoon. „Ich wollte das mal ausprobieren. Ich bin etwas nervös“, sagt der 28-Jährige. Anfangs sitzt er allein am Tisch, beobachtet das Treiben. Nach kurzer Zeit kommt er mit anderen Gästen ins Gespräch. Er wirkt entspannter. Vielleicht, weil im SunMoon vieles anders läuft als Außenstehende vermuten würden: leiser, familiärer und deutlich weniger verrucht als das Bild, das viele vom Swingerclub haben.