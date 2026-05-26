Hinter verschlossener Tür: Sex, Vertrauen und Gemeinschaft – Was Menschen in Swingerclubs suchen

Das SunMoon in Sachsenheim ist einer der letzten Swingerclubs im Kreis Ludwigsburg. Ein Abend in einer Welt, die ruhiger und alltäglicher wirkt als viele vermuten.
Es könnte ein typischer Freitagabend in einem Club sein, wie er tausendfach in der Region stattfindet. Doch etwas ist anders. Statt Partykleidern gibt es Dessous und Netzstrümpfe, statt Blümchenmuster Lack und Leder. Das SunMoon in Sachsenheim ist der letzte Swingerclub im Kreis Ludwigsburg. Wer hier her kommt lässt an der Eingangstür meist die Hüllen fallen.