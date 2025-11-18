Hinter Stuttgarts Tresen: „Manchmal sind Leute einfach doof“ – was treibt junge Menschen in die Gastro?

Das Arbeiten in der Gastro ist kein Zuckerschlecken. Es braucht Nerven aus Stahl, und gute Schuhe zum Laufen. Wir haben vier Stuttgarter gefragt, warum sie das freiwillig machen.
Wenn eine Kellnerin oder ein Kellner mit vollem Tablett mühelos an einem vorbeisaust, unterschätzt man leicht, wie viel harte Arbeit in dem Beruf steckt. Getränke abstellen, an den nächsten Tisch eilen, schnell die Bestellungen aufschreiben, die komischen Blicke ignorieren und dann wieder weiter. Bei den Kilometern, die Kellnerinnen und Kellner pro Tag zurücklegen, ist das eine Form von Extremsport. Und selbst wer hinter der Theke arbeitet, wird vom Stress nicht verschont, von den aufdringlichen, womöglich betrunkenen Gästen erst recht nicht.