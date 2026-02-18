Sylvie Meis steht seit Jahren im Rampenlicht - immer perfekt gestylt. Im Interview verrät die 47-Jährige, wie viel Disziplin und Routine hinter dem scheinbar mühelosen Look steckt.
"Um am Ende so auszusehen, als wäre es ganz selbstverständlich, braucht es viele gut durchdachte Schritte", betont Sylvie Meis (47). Die Niederländerin zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten im TV und ist seit vielen Jahren als erfolgreiches Werbegesicht gefragt. Gerade wurde sie als neue Markenbotschafterin für die Luxushaarpflegemarke Kérastase präsentiert.